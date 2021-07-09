Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета на Ямале

Состояние двух членов экипажа, которые находились на борту упавшего накануне на Ямале легкомоторного самолета, стабильное: врачи говорят, что их жизни вне опасности.

Напомним, вчера во время выполнения полета (судно вело мониторинг лесных пожаров) пропал с радаров двухместный легкокрылый Tecnam P2002 Sierra. Он вылетел в 12 часов из села Толька, затем в 60 километрах от этого пункта сработал сигнал аварийного радиомаяка.

Вылетевшие на поиски места жесткой посадки спасатели обнаружили дымящийся борт и живых пилотов - их срочно эвакуировали в Нижневартовск.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, оба пострадавших поступили в тяжелом состоянии, находятся сейчас в реанимации, в сознании, могут общаться. "Может быть, даже можно на утро их состояние расценить как средней тяжести. Травмы серьезные, но, тем не менее, угрозы жизни не видим", - сказал он.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства авиационного инцидента расследуют эксперты Уральского следственного управления на транспорте СК России.