Вузы вырастят стартап-среду для подготовки технологических лидеров

Количество предпринимателей в стране ежегодно сокращается, что затрудняет развитие бизнеса. Если раньше это не казалось проблемой, то в реалиях цифровой экономики она обрела вес. Так, Россия занимает 45+ место в Глобальном Инновационном рейтинге, говорит первый проректор УрФУ Сергей Кортов. Что необходимо для подготовки технологических лидеров, эксперты обсудили на заключительной сессии "Иннопрома-2021".

- До сих пор нет системной подготовки предпринимателей и экспертов, способных этому обучить. Конечно, не все должны идти в бизнес, но замечать таких ребят нужно еще во время профориентации в школах и на начальных курсах университета. Для этого требуется создать среду, где они могут раскрыть свои таланты, - экосистему предпринимательства, - рассуждает вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

В прошлом году появилось около 215 тысяч юрлиц, из них 10 тысяч можно отнести к технологическим стартапам. Для сравнения в Китае таковых в сто раз больше, по словам основателя и председателя совета директоров компании "Техноспарк" Дениса Ковалевича. Несколько лет назад он предложил привлекать студентов к участию в подготовке стартапов в своей компании, программа стажировок началась в сентябре 2019 года.

- Мы также запускаем пилоты стартап-студий в университетах, где заинтересованные в развитии бизнеса студенты будут генерировать идеи и собирать команды. Важно подключать и профессиональных инвесторов на ранних стадиях стартапа, которые поделятся не только деньгами, но и знаниями. В стенах наших вузов сегодня рождается три процента стартапов, в мировых - 25 процентов, - приводит данные Денис Ковалевич.

Проект предполагает, что вузы станут инициатором такой среды и помогут своими ресурсами, а студии будут существовать автономно. Эту идею поддерживают и в Минобрнауки России. Как отмечает замдиректора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства Александр Ведехин, студентам необходимо дать компетенции предпринимателя, кроме классического образования.

Впрочем, с прошлого года во многих российских вузах появился проект "Стартап как диплом", когда вместо многостраничного исследования выпускники представляют конкретную бизнес-модель. Сейчас он действует в 48 университетах. К слову, в 2020 году один из студентов УрФУ, защитивший дипломную работу в качестве стартапа, стал победителем всероссийского конкурса молодых предпринимателей.

- Стартаперов мы не бросаем, помогая им заявиться на гранты, попасть на практику. В том числе сотрудничаем с группой "Техноспарк", тестируя навыки студентов. Но штамповать стартапы не стремимся, да и экономика к этому не готова. Задача вуза - сформировать трек по развитию личности, культурного кода, - считает заместитель первого проректора и начальник управления инновационного маркетинга УрФУ Надежда Терлыга.

Талантливых ребят вуз набирает со школьной скамьи, рассказывая в 7-8 классах, что такое технологический бизнес. А, к примеру, в Томском госуниверситете два года назад возникли стартап-школы - аналог нынешних хакатонов, где учащиеся объединяются со студентами и бизнесменами и создают в ограниченное время технологический проект. В этом году программа охватила 500 школьников, включая участников из стран СНГ.

- Для воспитания технологического лидера необходимы четыре условия: научная школа, наличие технический требований о продукте, приемлемый уровень зарплата на период его реализации и материально-техническая база, где можно сделать опытный образец. Чтобы стартап пользовался спросом на рынке, нужно, прежде всего, иметь индустриального заказчика, - настаивает генеральный директор НПО "Автоматика" Андрей Мисюра.

Его компания тоже присматривает будущие кадры со школы: юные исследователи учатся инженерным навыкам в производственной лаборатории, участвуют в ежегодном молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения".

В частности, госкорпорации зовут к себе студентов и преподавателей университетов для освоения новых технологий.

- Наша корпорация ведет работу по опережающему инновационному развитию. Одна из 40 уникальных технологических компетенций, выявленных нами, реализуется на уральском предприятии по производству оптических систем. Мы готовы обучить ей студентов и педагогов УрФУ, - приглашает зампредседателя научно-технического совета ГК "Ростех" Александр Каширин.