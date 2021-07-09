Республика Сербская пригласила российских издателей к сотрудничеству

В столице Республики Сербской с 31 августа по 6 сентября пройдет 26-я международная книжная ярмарка "Баня-Лука 2021". Организатором мероприятия выступает газета "Глас Српске" ("Голос Сербский").

"С целью установления сотрудничества с российскими СМИ газета "Глас Српске" приглашает издателей принять участие и представить свою продукцию на совместном стенде "Россия", - рассказали корреспонденту "РГ" в представительстве РС в Москве. - Ежегодно в Баня-Луке представляют свою продукцию многочисленные издательства из Боснии и Герцеговины, Сербии, Македонии, Словении, Хорватии, Северной Македонии и Черногории.

Организаторы уделяют особое внимание продвижению на рынке кириллических текстов на сербском языком, тем самым сохраняя культурное наследие своего народа".

Заявку на участие в мероприятии следует направить в представительство Республики Сербской в Российской Федерации (info@office-rs.ru) не позднее 20 августа.