Рок-опера "Юнона и Авось" установила очередной рекорд

Сегодня самой известной отечественной рок-опере исполнилось 40 лет. Некоторые ее зонги стали самостоятельными хитами, например, "Ты меня на рассвете разбудишь". А "Юнона и Авось" - может быть, единственный спектакль, который идет на театральной сцене уже 40 лет!

Вот и 14 июля его снова можно будут увидеть в "Ленкоме". Как и прежде - в постановке Марка Захарова, но уже и с режиссурой Дмитрия Певцова, который по-прежнему играет и главную роль (в очередь с Сергеем Шкаликовым). Теперь - с примечанием в афише: "Современная рок-опера в двух частях".

Семь малоизвестных фактов об "Юноне и Авось"

1. Поэма Андрея Вознесенского была написана еще в 1970 году, потом композитор Алексей Рыбников сочинил музыку. Но поставить рок-оперу, а главное получить разрешение на включение ее в театральный репертуар, в годы гонений на рок удалось не сразу. "Почему спектакль не приняли с первого раза - объяснять не берусь. - Вспоминал позднее худрук Ленкома Марк Захаров. - Какой-то элемент чуда все равно присутствовал, поэтому Вознесенский был прав, предложив мне немедленно отправиться в храм. Нам в конце концов разрешили играть "Юнону и Авось" один раз в месяц".

2. Ради постановки "Юноны и Авось" в штат театра приняли рок-группу - "Рок-Ателье", в которой играли Крис Кельми и Павел Смеян. И спектакль никогда не шел под фонограмму - музыканты всегда играли только живьем!

3. Помните фразу из этой рок-оперы: "А вы, Резанов, пропили замок"?! Так вот, "Юнона и Авось" основана на реальных событиях! Она посвящена поездке русского промышленника, дворянина Николая Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 и его встрече, а затем и любви с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью испанского коменданта Сан-Франциско.

4. Первого исполнителя главной роли - актера Караченцова - тоже звали Николаем Петровичем. И он играл эту роль без замен с 1981 по 2005 год (тоже уникальный случай в истории театра). Ну, а потом случилась та злополучная автомобильная авария…

5. В 2017 году спектакль отпраздновал юбилей - он был показан 1.500 раз. Ныне дело приближается к 1.600-му

6. По "Юноне и Авось" снят фильм-спектакль. На его презентации 27 октября 2019 года в "Крокус Сити Холле" саундтрек Рыбникова исполняли 60 симфонических музыкантов Оркестра под управлением Феликса Арановского.

7. В 2009 году композитор Алексей Рыбников представил и новую авторскую версию рок-оперы. С тех пор "Юнону и Авось" можно посмотреть в двух вариациях: "ленкомовской" и Театра Алексея Рыбникова. Что ж, нам, зрителям так даже интереснее.