Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов о продаже сертификатов о вакцинации

Роскомнадзор потребовал блокировки или удаления информации о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19, а также генерирующих поддельные QR-коды на 399 сайтах в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На прошлой неделе надзорное ведомство сообщало, что в 2021 году было заблокировано или удалено 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, был ограничен доступ к 19 ресурсам, позволявшим генерировать QR-коды для посещения общественных мест. На 30 июня таких страниц было заблокировано всего 246, сообщали тогда в РКН.