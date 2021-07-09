Роспотребнадзор ответил на сообщения о "российских" штаммах COVID-19

В крупных российских городах фиксируются локальные мутации коронавируса, однако они никак не влияют на эпидемический процесс. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, и мы ее видим, мы можем ее оценивать, анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие", - пояснила Попова.

По ее словам, мутации вируса будут появляться и в дальнейшем.

"Если он не будет меняться, он не будет существовать, и тем более так широко, как сегодня представлен новый коронавирус", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она также добавила, что люди в возрасте 18-49 лет являются самыми уязвимыми перед COVID-19. При этом, по данным Роспотребнадзора, половина заболевших заражаются в кругу семьи.