Россия фиксирует вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии

В России пристально следят за процессом подготовки к внеочередным парламентским выборам в Молдавии и отмечают беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в этой стране. Об этом, как сообщает ТАСС, сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва надеется, что парламентские выборы в Молдавии пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами международного права, сообщила она.

По словам Захаровой, РФ готова конструктивно работать с новым парламентом и правительством Молдавии, которые будут сформированы по итогам выборов.