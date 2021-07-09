Россия получает парашютные системы нового поколения. Подробности рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика" госкорпорации Ростех Игорь Насенков. Многие из новейших систем станут частью мультимедийной экспозиции холдинга на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС 2021".

Холдинг "Технодинамика" ведет активную деятельность по разработке новых парашютных систем, включая системы, предназначенные для десантирования бойцов Воздушно-десантных войск и специальных подразделений Министерства обороны Российской Федерации. Эти разработки в первую очередь направлены на унификацию и улучшение основных технических характеристик отечественных парашютных систем, которые приняты на вооружение в странах НАТО.

Так, уже поставлены на снабжение в Вооруженные силы Российской Федерации новые парашютные системы специального назначения серии "Юнкер". Они успешно прошли государственные испытания с массой нагрузки от 180 до 225 килограммов. Особенностью системы стала возможность применения с высоты 10 000 метров. Одним из дополнительных элементов серии станет "Юнкер ППСС" - подвесная парашютная система собаки, с помощью которой можно будет десантировать вместе с парашютистом служебных собак массой до 45 килограммов с высоты до 4 тыс. метров. Весит такая система не более 2,5 килограмма. Сейчас подвесная система собаки находится на госиспытаниях, которые завершатся до конца 2021 года.

В настоящее время в холдинге работают над несколькими грузовыми системами с автоматическим управлением. Они представляют из себя парашют-крыло, модуль автоматического управления стропами и грузовую платформу. На предварительных испытаниях находится грузовая система "Юнкер-ДГ-250" с массой переносимого груза до 250 килограммов. В этом году планируется завершить госиспытания этой системы и в следующем году начинать ее поставки в Вооруженные силы РФ.

"Точность приземления систем в заданную точку - не ниже 100 метров, - прокомментировал Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика". - Ориентируется она с помощью встроенных приемников ГЛОНАСС/GPS - это первый вариант. Второй - может идти за парашютистом с прикрепленным инфракрасным маяком. Третий вариант, который сегодня испытан - управление дистанционным пультом с земли".

Еще одна грузовая парашютная система - "Горизонталь-4000" - сейчас проходит предварительные испытания, которые завершатся в апреле 2022 года. По словам Игоря Насенкова, грузоподъемность системы составит до 4 тонн. Несколько грузовых систем могут следовать друг за другом караваном.

Кроме того, на госиспытания сейчас передается первый отечественный электронный парашютный страхующий прибор. Он нужен, чтобы автоматически раскрыть запасной парашют, если скорость снижения парашютиста или расстояние до поверхности земли выходят за "красные" границы. Параллельно инженеры холдинга разработали электронную страхующую систему, которая позволит прямо в самолете осуществить контроль работоспособности страхующих приборов и контроль фазы "выхода" десантника из самолета.

Испытания парашютных систем серии "Кадет", а именно "Кадет-75" и "Кадет-100" планируют завершить в этом году. "Кадет-100Д" придет на смену парашюту Д-10 - основному парашюту в Вооруженных Силах РФ уже в 2023 году. Масса десантника вместе с грузом при полете на "Кадете-100Д" может достигать 160 килограммов. При этом вертикальная скорость снижения будет не выше 5 метров в секунду.

"Несмотря на то, что парашют круглый, он очень маневренный - может уходить назад с горизонтальной скоростью 3,5 метра в секунду, чтобы избежать столкновений при групповом десантировании. Полностью оборот вокруг своей оси на "Кадете-100Д" можно сделать за 12 секунд", - пояснил Игорь Насенков.

Подвесная система нового парашюта позволяет десантнику взять с собой до 50 килограммов грузов в специальных грузовых контейнерах. Насенков подчеркнул, что модернизация "Кадета-100Д" позволит использовать его и для десантирования с экипировкой нового поколения "Сотник", которая разрабатывается в России и будет включать экзоскелет. Для этого, в случае необходимости, грузоподъемность парашюта увеличат на 30 килограммов, а грузовые контейнеры модернизируют.

Еще одна разработка холдинга - запасной парашют З-7. Его планируют поставить на снабжение в 2023 году. З-7 придет на смену использующемуся уже несколько десятилетий З-5. Основным отличием станет вертикальная скорость снижения - она не будет превышать 6 метров в секунду при увеличении полетной массы десантника со 140 кг, как у З-5, до 160 кг.

Помимо этого, холдинг "Технодинамика" в рамках опытно-конструкторской работы "Парашют" создает средства десантирования крупногабаритной техники, в том числе бронированных машин "Тайфун-ВДВ" массой до 18 тонн и "Тигр" массой до 9 тонн. Многоцелевая парашютная платформа уже проходит испытания.

"Мы сделали два сброса с грузом массой девять тонн, и с массой 11 тонн в конце прошлой недели, постепенно дойдём до 18 тонн, - сообщил Игорь Насенков. - Возможности новинки позволят осуществлять десантирование боевой техники с личным составом".

Создаваемая система использует купола площадью 770 кв.м. В зависимости от массы сбрасываемой нагрузки, используется семикупольная или пятикупольная конфигурация. Руководитель холдинга напомнил, что принятая на снабжение Вооруженных сил РФ система "Бахча" имеет конфигурацию до 12 куполов площадью 350 кв.м.

Кроме того, Игорь Насенков сообщил, что испытания парашютной системы для российского пилотируемого космического корабля нового поколения "Орел" завершатся в 2023 году. К этому времени начнутся сбросы капсулы из космоса. Он уточнил, что сейчас идут натурные испытания системы. Парашюты используются для приземления спускаемой капсулы корабля массой 9535 килограммов. Система состоит из трех парашютов, площадь купола каждого из которых достигает 1200 квадратных метров. Чтобы такой большой парашют "не утащил" капсулу под действием ветра, после приземления предусмотрена автоотцепка куполов парашютной системы.

Напомним, что первый испытательный запуск корабля "Орел" намечен на 15 декабря 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году планируется беспилотный, а в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

Наиболее интересные новинки новейших парашютных систем можно будет увидеть на "МАКС 2021".