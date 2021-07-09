Россия стала самым крупным импортером грузинского вина

Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина в первом полугодии 2021 года, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное агентство вина республики.

Отмечается, что с января по июнь Грузия экспортировала в Россию более 28 млн бутылок вина, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных в пятницу статистических данных.

Также грузинское вино любят на Украине, которая стала второй по объему закупок этого напитка. С января по июнь она приобрела более 5,2 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 2,8 млн бутылок вина.

По данным агентства, грузинское вино также поставлялось в Азербайджан, Казахстан, США, Израиль, Германию и другие станы. Всего - в 56 государств.