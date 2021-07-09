С 1 августа защита диссертаций будет проходить по новым правилам

Одна из целей нововведений - упростить создание диссертационных советов. Так, например, максимальное число их членов снижено с 19 до 11 человек, также сокращено число докторов наук, которые включены в диссертационный совет как работники организации, на базе которой создается совет.

В состав советов теперь могут быть включены кандидаты наук и обладатели признаваемой иностранной ученой степени при условии их соответствия установленным приказом требованиям к научной квалификации.

Кроме того, снят запрет на участие ведущих научных и образовательных организаций, наделенных правом самостоятельного присуждения ученых степеней, в создании объединенных советов. А возможность включения в работу диссертационных советов иностранных ученых укрепит международный авторитет российской системы научной аттестации.

Изменение внесены и в правила работы диссертационных советов. Теперь заседания могут на постоянной основе проводиться дистанционно. До 50% членов советов и оппоненты смогут присутствовать на заседании в онлайн-режиме. Один из принципиально новых механизмов при организации заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме - принятие решения о присуждении ученых степеней тайным электронным голосованием.

Соискателям ученой степени доктора наук предоставляется право защиты диссертации, оформленной в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных работ в высокорейтинговых изданиях, индексируемых престижными базами данных. Например, в области естественных наук таких публикаций за последние десять лет должно быть 30 в изданиях первого или второго квартилей. В этом случае соискатель освобождается от написания диссертации в виде рукописи и вправе представить к защите доклад.

Все эти новации упростят организацию работы диссертационных советов и позволят обеспечить оперативность принятия решений в процедурах научной аттестации.

Изменения зарегистрированы в приказе Минобрнауки РФ от 7 июня 2021 года №458. Они вступают в силу с 1 августа 2021 года одновременно с ранее принятым постановлением правительства №426.