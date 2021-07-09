СБ ООН впервые одобрил совместную резолюцию России и США

Совет Безопасности (СБ) ООН впервые принял совместную российско-американскую резолюцию по трансграничной помощи в Сирии. Это является "историческим моментом", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.

"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету, - цитирует ТАСС выступление Небензи. - Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и ближневосточный регион, но и весь мир в целом".

Небензя также отметил, что в резолюции впервые делается акцент на развитии поставок через линии соприкосновения. "Таким образом, члены Совета дали зеленый свет на то, чтобы трансграничный механизм постепенно дополнялся, а затем и заменялся через линию соприкосновения", - подчеркнул он.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула важность того, что РФ и США смогли объединиться. "Благодаря этой резолюции миллионы сирийцев могут спокойно вздохнуть сегодня вечером, зная, что завтра гуманитарная помощь продолжит поступать в Идлиб через погранпереход "Баб-эль-Хава", - сказала американский дипломат после голосования СБ.

По ее словам, "это важный момент для ООН и Совета Безопасности, который сегодня показал, что мы можем делать больше, чем просто разговаривать. Мы можем работать вместе для поиска решении и принимать меры для решения самых насущных проблем мира".

Напомним, что принятая СБ ООН в пятницу совместная резолюция по гумпомощи народу Сирии, подготовленная Россией, США, Ирландией и Норвегией, предусматривает продление работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе САР и Турции на 12 месяцев.