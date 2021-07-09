Археологи нашли потерянную столицу викингов

В Великобритании археологи сообщили об открытии ранее неизвестного поселения на Шетландских островах. Ученые считают, что это может быть легендарная столица викингов, о которой неоднократно упоминалось в древних сагах.

Отчет о текущих результатах раскопок опубликовали археологи из исследовательской миссии Skailway, а коротко об этом рассказывает Ancient Origins. Впервые о "чрезвычайно важном открытии" еще в марте этого года сообщило местное издание Shetland News.

Тогда на Шетландских островах Шотландии были раскопаны предметы возрастом около 1000 лет. Находка указала на то, что в этом районе в древности могло располагаться поселение. Интриги добавило то, что в сагах упоминается столица викингов Скаилвойганд, которая располагалась, судя по указаниям, на Шетландских островах.

Еще весной этого года археологи в ходе стартовавших полевых работ нашли несколько артефактов и пять круглых погребальных сооружений, в которых находились останки 26 человек. Затем долгое время изыскательские работы не приносили находок. Было вырыто девять археологических траншей, но ни в одной из них исследователи ничего не нашли.

Так получилось, что удача улыбнулась им в заключительный день раскопок. В десятой траншее они обнаружили фундамент крупного сооружения. Раскопав его, исследователи установили, что это было питейное заведение, причем оно, предположительно, находилось в самом центре древней столицы викингов Скаилвойганде.

Также были найдены два точильных камня, изготовленные из красного песчаника. Они, как и другие находки, датированы 750-1000 годами нашей эры, то есть периодом викингов. Отмечают исследователи и то, что более поздних сооружений или захоронений здесь пока найдено не было. Это говорит о том, что в какой-то момент викинги просто покинули свой город и больше сюда не возвращались.

Кстати, первые точильные камни возрастом 1000 и более лет здесь были найдены еще в 1990 году, на участке сада. Ученые сравнили их: точильные камни, найденные в 1990 и 2021 годах, оказались поразительно похожими друг на друга. Есть предположение, что красный песчаник, из которого они были изготовлены, был привезен с расположенных поблизости Оркнейских островов.

Из письменных источников известно, что свое название Шетландские острова получили от первых норвежских колонистов, которые появились здесь в IX веке нашей эры. Они ввели свои законы и язык. Здесь же викинги построили крепость, которая была их форпостом.

Отсюда они совершали набеги на Шотландию. Интересно, что местные викинги под руководством Рагнвальда, графа Мере, Оркнейских и Шетландских островов, совершили набег и на Норвегию. Это побудило правителя Харальда Харфагре вторгнуться на Шетландские острова примерно в 875 году нашей эры.

Он заставил Рагнвальда выплатить ему компенсацию за своего сына, убитого при защите Шотландии. Когда Рагнвальд умер, графство перешло к его брату Сигурду Могущественному. Эта династия языческих военачальников-викингов правила на Шетландских островах до тех пор, пока остров не был христианизирован в X веке. После этого власть на островах перешла к Риму. Вероятно, тогда викинги и оставили свою столицу, которую время постепенно стерло с лица земли.