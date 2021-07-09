Свои образовательные стандарты смогут разрабатывать 18 университетов

Новости

Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение" 12:33
В Нижнем Тагиле нашли вероятное захоронение Демидовых 12:27
"Яндекс" начинает в Подмосковье вакцинацию таксистов и курьеров 12:22
Бизнесу разъяснят, как работать в период антиковидных ограничений 12:22
В Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов 12:20
В КБР сбежавшего после аварии пилота нашли по отпечаткам на штурвале 12:18
На Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов 12:16
Новое видео Билли Айлиш собрало полтора миллиона просмотров за несколько часов 12:12
ПФР напомнил о праве на доплату к пенсии после 80 лет 12:08
Умерла актриса Кармен Бернардос 12:08
Лукашенко напутствовал олимпийскую команду на спортивные достижения 11:58
Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку 11:57
Росрыболовство призвало ограничить перевозку икры с Камчатки 11:40
ВКС передали гражданским медикам более 30 тонн кислорода для больных COVID 11:35
В Башкирии в обрушившейся шахте нашли тело рабочего 11:24
Проект социального рыболовства решили отложить 11:20
Станцию метро "Смоленская" открыли после полутора лет реконструкции 11:17
Глава Росрыболовства рассказал, когда рыбаки-любители смогут продавать улов 11:16
Мэрилин Мэнсон сдался полиции 11:16
Договориться о возобновлении поставок российской рыбы в Китай не удается 11:05
В Москве завершился первый этап добровольного квалификационного экзамена 11:05
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 11:01
Захарова: РФ направила запрос Албании из-за уголовных дел против россиян 10:59
Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля 10:56
Более двух тысяч девушек хотят поступить в вузы Минобороны в 2021 году 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 12:31
Рубрика: Общество

Свои образовательные стандарты смогут разрабатывать 18 университетов

Текст: Мария Агранович
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении перечня федеральных вузов, которые вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по образовательным программам высшего образования.

В списке 18 университетов: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, МГТУ им. Баумана, РУДН, МГИМО, РАНХиГС, Финансовый университет при правительстве РФ, Военная академия Генштаба Вооруженных сил, Военный университет Минобороны России, Академия Федеральной службы охраны России, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Российский университет транспорта, ВГИК им. Герасимова, Литературный институт им. Горького, Московская государственная консерватория им. Чайковского, Санкт-Петербургская академия художеств имени Репина и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова.

Фото: Александр Корольков
Как сделать образование в России доступным и качественным независимо от региона

Напомним, также свои образовательные стандарты имеют право разрабатывать вузы, которым присужден статус "национальный исследовательский университет".

Комментарий

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

- Очень важный документ, который подтверждает статус и право перечисленных вузов разрабатывать собственные образовательные стандарты. Значит, государство признает уровень высшего образования в этих вузах как очень высокий и дает им право самостоятельно составлять программы, в соответствии со своим пониманием задач, которые стоят перед страной по подготовке высококвалифицированных кадров.

Те вузы, которые вошли в президентский перечень, во многом задают вектор развития системы российского высшего образования.

Студенты, которые учатся в этих вузах, также получают преимущества. Ведь возможность разрабатывать свои стандарты позволяет вузу строить гибкие образовательные программы, гораздо больше учитывающие интересы студентов. Образование, по сути, становится более индивидуализированным.

Общество Образование Президент

Главное сегодня

МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
За сутки в России подтверждено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах
МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Вице-премьер Чернышенко назвал новые меры господдержки для ученых
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным