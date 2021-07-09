Свои образовательные стандарты смогут разрабатывать 18 университетов

В списке 18 университетов: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, МГТУ им. Баумана, РУДН, МГИМО, РАНХиГС, Финансовый университет при правительстве РФ, Военная академия Генштаба Вооруженных сил, Военный университет Минобороны России, Академия Федеральной службы охраны России, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Российский университет транспорта, ВГИК им. Герасимова, Литературный институт им. Горького, Московская государственная консерватория им. Чайковского, Санкт-Петербургская академия художеств имени Репина и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова.

Напомним, также свои образовательные стандарты имеют право разрабатывать вузы, которым присужден статус "национальный исследовательский университет".

Комментарий

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

- Очень важный документ, который подтверждает статус и право перечисленных вузов разрабатывать собственные образовательные стандарты. Значит, государство признает уровень высшего образования в этих вузах как очень высокий и дает им право самостоятельно составлять программы, в соответствии со своим пониманием задач, которые стоят перед страной по подготовке высококвалифицированных кадров.

Те вузы, которые вошли в президентский перечень, во многом задают вектор развития системы российского высшего образования.

Студенты, которые учатся в этих вузах, также получают преимущества. Ведь возможность разрабатывать свои стандарты позволяет вузу строить гибкие образовательные программы, гораздо больше учитывающие интересы студентов. Образование, по сути, становится более индивидуализированным.