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09.07.2021 20:47
Рубрика: Власть

Тимофей Баженов поддержал природосберегающие инициативы президента Путина

Текст: Анна Полтавцева
Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал новый экологический закон, который подписал глава государства. Нововведение дает правительству РФ право с 1 сентября 2022 года самостоятельно и без ограничения сроков вводить квоты на загрязнение окружающей среды в любом городе страны.
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

"К сожалению, существующие штрафные санкции, как сравнительно мягкие меры наказания предприятий, которые загрязняют окружающую среду, практически не работают. Я уверен, что только ужесточение наказания со стороны государства за экологические преступления способно сдержать атаку на окружающую среду со стороны крупных предприятий. Штраф должен точно быть не меньше суммы ущерба", - предложил действенные методы борьбы за чистоту окружающей среды общественный лидер Тимофей Баженов.

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Он также добавил, что по существующим правилам выброс загрязняющих веществ в окружающую среду регламентируется только в двенадцати российских городах, в том числе, например, в Липецке, Красноярске, Омске и Челябинске. Баженов пояснил, что по каждому из них Росприроднадзор определил вещества, которые отравляют экологию. К началу 2025 года в этих двенадцати городах общий объем загрязняющих окружающую среду выбросов должен быть снижен на двадцать процентов.

"Экологически вредные предприятия будут обязаны соблюдать установленные для них правительством квоты по вредным выбросам. Если объемы вредных веществ, которые попадают в окружающую среду, будут превышены, предприятия-загрязнители обяжут провести компенсационные мероприятия. К ним относятся работы по очистке местности, озеленение территории или рекультивация свалок", - пояснил Тимофей Баженов.

Телеведущий Баженов признал, что после того как система квот на выбросы, загрязняющие окружающую среду, распространится на всю Россию, борьба за чистоту экологии страны станет более системной. Тем не менее одной этой меры явно недостаточно. Для эффективного решения проблемы сохранения природы нужен постоянный, действенный и прозрачный для общественного контроля мониторинг состояния окружающей среды с целью выявления виновных в нарушении природоохранного законодательства.

Баженов отмечает, что, на его взгляд, в нашей стране окончательно заканчивается время безответственных предпринимателей, готовых ради прибыли травить людей вредными выбросами и сливать отходы в водоёмы. Со следующего года контроль за экологической обстановкой полностью переходит к Правительству России. Это свидетельствует о реальной озабоченности первых лиц государства состоянием окружающей среды в нашей стране, - подытожил Тимофей Баженов.

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