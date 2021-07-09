Торгпреды РФ посетили Региональный центр лазерных технологий

В рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021" делегация торговых представителей РФ посетила Региональный центр лазерных технологий (РЦЛТ) в Екатеринбурге. В состав делегации вошли торгпреды РФ в Норвегии, Бельгии, Люксембурге, Дании, Испании, и многие другие их коллеги. Была организована экскурсия по производству Центра с действующим лазерным оборудованием, торгпредов познакомили с уже существующими и потенциальными возможностями уникального предприятия.

Прежде всего уральцы продемонстрировали гостям кузов тяжелого карьерного экскаватора ЭКГ-35, который изготавливают здесь для "Уралмашзавода", а также различные детали из титановых и алюминиевых сплавов и сталей для военной и гражданской продукции, в том числе, комплектующие для радиолокационной станции, оснастку для испытания российского представительского автомобиля "Аурус", детали теплообменных изделий для металлургии и теплоэнергетики и другие изделия.

Специалисты центра работают с разными металлами, в том числе с титановыми сплавами. Дорогостоящий "король металлов" обладает уникальными характеристиками, но при его термической обработке следует соблюдать ряд требований. По словам генерального директора РЦЛТ Анатолия Сухова, во время гибки при 140 градусах титан трещит, а при 90 - рвется. Поэтому при работе с ним необходимы не только специальные знания, но и навыки. И то и другое на РЦЛТ есть.

Кстати, во время экскурсии члены делегации интересовались "насчет аддитивных технологий". Спрашивали, можно ли не "сварить", а, например, напечатать из титана подобные образцы.

- Это вопрос цены. Листовой титан стоит от 3 миллионов рублей за тонну, проволока - 6 миллионов. Если бы мы вырезали заготовки из единого листа, то, вероятно, учитывая низкий коэффициент использования металла, экономически целесообразно было бы печатать образцы из титана. Но с применением лазерной сварки для соединения частей обрези, классическая конструкция эффективнее. Мы идем "широким фронтом", всегда прикидываем, какими технологиями лучше сделать ту или иную вещь, - заверил Анатолий Сухов.

Он добавил, что в приоритете РЦЛТ - "комплексный подход" и сокращение трудоемкости. Так, небольшую деталь - так называемый "стаканчик", несущих конструкций РЛС, здесь "освоили" всего за две недели. У коллег из традиционного машиностроения на это ушло полгода.

Кстати, минувшей весной РЦЛТ закончил работу над одиннадцатиметровой "кружевной" стелой из нержавеющей стали, изображающей древний Софийский собор - символ Вологды. Необычный 11-ти метровый объект был изготовлен по заказу вологжан, вскоре его установят на въезде в город. Ее "собирали" и перевозили по частям, вес каждой части составил около 4 тонн. Причем технологию изготовления стелы сотрудникам РЦЛТ пришлось разрабатывать самостоятельно.

- Узорчатые части вырезались из единого листа металла, предварительно мы их тщательно "раскладывали" по заготовке. Одно шестиметровое ребро разделено минимум на шесть частей. На то, чтобы получить готовую конструкцию весом 12,5 тонн, потребовалось более 23 тонн листов из нержавейки плюс еще 10 тонн оснастки. В результате обеспечили не только высокое качество изготовления и сборки, но и решили вопрос экономии металла, - подытожил гендиректор РЦЛТ.

Для большинства заказчиков это весьма важно, поэтому конструкторы и технологи центра учитывают все нюансы даже при изготовлении совсем небольших деталей.

Справка РГ. ЗАО "РЦЛТ" создано в 1997 году по постановлению Правительства Свердловской области для внедрения инновационных лазерных технологий на Урале. В 2003 году РЦЛТ принял участие в строительстве Храма-на-Крови - его сотрудники изготовили элементы креста, алтаря, создали царские врата, буквы на фризах, элементы убранства нижнего и верхнего храмов. В 2008 году Центр стал одной из площадок российско-германской сети лазерных инновационно-технологических центров для продвижения Лазерных технологий и демонстрации оборудования. В 2013 году для обучения кадров создан учебно-производственный центр. Часть затрат на дополнительное оснащение компенсировало Правительство Свердловской области. Один из приобретенных в это время промышленных лазеров можно назвать самым мощным на Урале, сегодня он работает практически круглосуточно.

Кстати. РЦЛТ встроена в систему кооперации, компании Bosch, которая изготавливает в Саратове водогрейные котлы, через фирму "Гермес-Урал", выполняя уникальную работу по вырезке эллипсовидных отверстий сложной геометрии на изгибе днища котла. Для этого нужна машина объемной лазерной резки и твердая рука. Все это в Центре есть.

Пресс-релиз предоставлен ЗАО "Региональный центр лазерных технологий".