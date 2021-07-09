Участвовавшие в учениях НАТО Sea Breeze корабли останутся в Черном море

Большинство принявших участие в международных учениях НАТО Sea Breeze боевых кораблей останутся в Черном море еще "на некоторое время" для участия в маневрах Breeze в Болгарии. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.

По его мнению, затянувшееся пребывание натовских сил в регионе не будет нарушать положения конвенции Монтрё

Напомним, что многонациональные учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран Североатлантического альянса и Украины.