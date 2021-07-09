Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением

На Земле вскоре наступит "невозможная" жара. Об этом заявили ученые из международной группы по изучению погодных явлений World Weather Attribution. Они уверены, что экстремальные температуры на планете станут обычным явлением.

Не так давно в канадской деревне Литтон были зафиксированы рекордные для этого места 49,6 градуса по Цельсию. "То, что мы наблюдаем - беспрецедентно. Это чрезвычайно редкое событие для данного региона. Такое развитие событий мы ожидали при более высоких уровнях глобального потепления", - заявил Фредерике Отто из Оксфордского университета. И добавил, что теперь температурные аномалии будут фиксироваться гораздо чаще, хотя раньше это было "невозможно".

Если к 2040 году температура на Земле повысится еще на два градуса, то различные природные катаклизмы (жара, торнадо, ливни) будут повторяться каждые пять-десять лет, сообщает Sky News.