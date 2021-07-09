Ученые рассказали о влиянии газированных напитков на печень

Ученые выяснили, как сладкие газированные напитки влияют на печень человека.

В ходе исследования было обнаружено, что искусственный подсластитель аспартам, содержащийся во многих безалкогольных напитках, изменяет функциональное состояние печени у крыс, что, в свою очередь, может привести к гепатотоксичности и повреждению печени. Похожее воздействие на орган оказывают лекарства (в частности, ибупрофен и эритромицин). Результаты исследования опубликованы в Канадском журнале гастроэнтерологии.

Медики три года наблюдали за пациентами с безалкогольной жировой болезнью печени. Нимер Асси, один из ученых, участвовавших в исследовании, сообщил, что аспартам может повышать инсулинорезистентность и вызывать ожирение печени.

Еще один опасный элемент - формальдегид, его часто добавляют в продукты в качестве консерванта. Было доказано, что он вызывает рак у лабораторных подопытных животных.

Цирроз печени, который часто выявляют у людей, злоупотребляющих спиртными напиткам, может возникнуть из-за химического вещества под названием бензоат натрия. Данный консервант добавляют в напитки и продукты для предотвращения появления плесени. По словам британского исследователя Питера Пайпера из Шеффилдского университета, бензоат натрия (E211) может повредить клетки печени и других жизненно важных органов. Данный элемент обладает способностью инактивировать ДНК в митохондриях, что приведет к серьезным сбоям в работе клеток, отмечает портал eatthis.com.

Эксперты советуют внимательно изучать этикетку на бутылке со сладкой газировкой.