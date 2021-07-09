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09.07.2021 13:57
Рубрика: Общество

Ученые связали появление кислорода на Земле с астероидами

Текст: Юрий Сизов
Надышаться, как говорится, полной грудью, наполненной кислородом атмосферой, на нашей планете теоретически стало возможным около 2,5 млрд лет назад. А произошло это, по гипотезе астрофизиков из Юго-Западного исследовательского института США, в результате агрессивной атаки Земли мощными астероидными "дождями", которые в архейскую эру подвергали испытаниям нашу планету каждые пятнадцать миллионов лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более того, результаты новейших данных позволяют скорректировать и ряд предыдущих выводов ученых. Они, в частности, дают основание предполагать, что масштаб космических бомбардировок мог быть в десять раз больше, чем ранее утверждалось, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Goldschmidt Conference, и уточняет, что диаметр непрошенных "гостей" мог достигать десяти километров. Именно столь разрушительные катаклизмы, делают вывод исследователи, и смогли повлиять на геохимию Земли, а, следовательно, - ускорить развитие жизни на нашей планете.

Фото: Тагир Раджавов
В августе мимо Земли пролетит астероид размером в небоскреб

Правда, не все загадки природы спешат навстречу ученым раскрывать свои тайны. Многие из них долгое время оставались без ответов. Ведь большинство древнейших кратеров успели исчезнуть с поверхности планеты в результате выветривания и тектоники плит.

Но, как известно, кто ищет - тот всегда найдет, в том числе и следы астероидов. Дело в том, что в породах возрастом несколько миллиардов лет сохраняются стекловидные частицы - сферулы, которые образуются из расплавленных взрывом пород.

Чем больше аналогичных частиц присутствует в конкретном культурном слое, тем более мощной была катастрофа. И, проанализировав содержание древних отложений, исследователи вынуждены были признать, что современная наука, явно, недооценивала масштабы космических ударов.

Вполне вероятно, констатируют авторы научной работы, что "именно системное торпедирование планеты коренным образом и изменили эволюцию земной поверхности и атмосферы". Удары астероидов, по их представлению, должны были отразиться на уровне кислорода.

О том, что насыщение им земной атмосферы произошло примерно 2,5 млрд лет назад, утверждалось и прежде, поскольку были известны определенные "всплески" этого газа. Но ранее ученые полагали, что они связаны с процессами, происходящими в недрах планеты. Но, как показали последние данные, причиной всплесков могло быть и космическое вторжение.

Учитывая важность кислорода для развития Земли и жизни на ней, американские авторы резюмируют, что возможная его связь с астероидами интригует и заслуживает дальнейшего изучения. Но это, увы, еще только предстоит определить на очередном этапе исследований.

Общество Наука

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