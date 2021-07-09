Украинскому политику Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября, сообщило РИА Новости.

"Печерский райсуд Киева продолжил круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, до 7 сентября", - говорится в сообщении на сайте издания в пятницу утром.

Медведчук заявил, что намерен подать апелляцию.