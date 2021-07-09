В армии Латвии останутся только вакцинированные военнослужащие

Кадровому составу армии Латвии поручено до 1 августа или сделать прививку от коронавируса, или оставить службу. Как сообщает информагентство Sputnik, такое заявление сделал командующий Национальными вооруженными силами прибалтийской страны Леонидс Калниньш.

"У нас все еще есть несколько десятков человек, которые не хотят вакцинироваться и с которыми мы усиленно работаем и продолжим работать", - рассказал Калниньш, который подписал соответствующий приказ. Согласно ему, все, кто еще не привился, до конца текущего месяца должны принять решение о дальнейшем прохождении службы. Остаться в рядах латвийских ВС будет возможно только при условии вакцинации.

Сообщается, что на данный момент в армии Латвии от COVID-19 привито около 95% военных, 87% из них полностью завершили вакцинацию.