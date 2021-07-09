В Гидрометцентре предупредили о затяжной жаре

Новости

Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 09.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 09.07.2021
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 09.07.2021
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 09.07.2021
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 09.07.2021
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 09.07.2021
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 09.07.2021
Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР 09.07.2021
Власти Армении продлили карантин до 20 декабря 09.07.2021
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер" 09.07.2021
Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 09.07.2021
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 09.07.2021
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 09.07.2021
Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку 09.07.2021
NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк 09.07.2021
В Коми продлили ограничения из-за COVID-19 09.07.2021
На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу" 09.07.2021
В Петербурге заработала карта для поиска талонов на вакцинацию 09.07.2021
В Саратовской области нашли пакет с новорожденным мальчиком 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 23:50
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о затяжной жаре

Текст: Ольга Игнатова
До середины июля в центре европейской территории может продержаться очень жаркая погода, рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости
Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

По его словам, с первых чисел июля установился очередной стационарный антициклон. "Уже точно, что он до середины месяца будет определять погоду в центре европейской России. Возможно даже до 18 июля. А дальше возможны разные сценарии - либо он начнет разрушаться, либо так и останется над нами", - уточнил метеоролог.

Фото: AP Photo/Michael Probst
Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением

Если антициклон задержится, то сложится довольно тревожная ситуация с точки зрения пожароопасности и для москвичей, и для жителей близлежащих областей. Проводя аналогии с памятным 2010 годом, Вильфанд напомнил, что тогда стационарный антициклон целых 52 (!) дня определял погоду в европейской части страны. "И тогда в июне практически не было осадков, как и в июле. Земля очень высохла. А сейчас в апреле и мае осадков выпало больше нормы, а в июне - около и более нормы. Земля пока хорошо пропитана влагой", - добавил он.

В ближайшие дни, по словам Вильфанда, в столичном регионе будет до 34-35 градусов.

Метеоролог отметил, что лето в нынешнем году аномально жаркое.

"Глобальное потепление приводит к тому, что тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более ощутимым. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999-го.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве

В то же время, напомню, что первая декада июня была прохладной. Июнь в этом году начинался с заморозков в Московской области. А вот сейчас уже почти половина июля, и мало кто об этом помнит. Затем пришел мощный антициклон, и практически до конца первого летнего месяца держалась жара. 23 июня температура достигла 34,8 градуса - и это был рекорд не только этого дня и месяца в целом", - уточнил синоптик.

Полностью интервью с Романом Вильфандом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян
На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным