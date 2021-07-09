В Гидрометцентре предупредили о затяжной жаре

До середины июля в центре европейской территории может продержаться очень жаркая погода, рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с первых чисел июля установился очередной стационарный антициклон. "Уже точно, что он до середины месяца будет определять погоду в центре европейской России. Возможно даже до 18 июля. А дальше возможны разные сценарии - либо он начнет разрушаться, либо так и останется над нами", - уточнил метеоролог.

Если антициклон задержится, то сложится довольно тревожная ситуация с точки зрения пожароопасности и для москвичей, и для жителей близлежащих областей. Проводя аналогии с памятным 2010 годом, Вильфанд напомнил, что тогда стационарный антициклон целых 52 (!) дня определял погоду в европейской части страны. "И тогда в июне практически не было осадков, как и в июле. Земля очень высохла. А сейчас в апреле и мае осадков выпало больше нормы, а в июне - около и более нормы. Земля пока хорошо пропитана влагой", - добавил он.

В ближайшие дни, по словам Вильфанда, в столичном регионе будет до 34-35 градусов.

Метеоролог отметил, что лето в нынешнем году аномально жаркое.

"Глобальное потепление приводит к тому, что тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более ощутимым. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999-го.

В то же время, напомню, что первая декада июня была прохладной. Июнь в этом году начинался с заморозков в Московской области. А вот сейчас уже почти половина июля, и мало кто об этом помнит. Затем пришел мощный антициклон, и практически до конца первого летнего месяца держалась жара. 23 июня температура достигла 34,8 градуса - и это был рекорд не только этого дня и месяца в целом", - уточнил синоптик.

Полностью интервью с Романом Вильфандом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".