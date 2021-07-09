В Каннах прошла премьера фильма Алексея Германа "Дело"

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, представляя картину, сказал, что рад присутствию российских фильмов на фестивале. Он назвал и фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" - также в программе "Особый взгляд", и "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, после чего вызвал на сцену представителей съемочной группы. До Канн добрались (хотя и не без приключений в этом году) Алексей Герман, Елена Окопная - художник фильма и Артем Васильев - продюсер. Также в Каннах были еще два продюсера фильма Юрий Степанов и Илья Цофин.

Сразу после показа картины компания-прокатчик распространила релиз с цитатами создателей.

Алексей Герман-младший, режиссер: "Мы рады, что показ "Дела" состоялся на Каннском фестивале. Для нас это, конечно, важное событие в жизни фильма. Мы сняли его в очень короткие сроки, вложили массу сил и энергии, поэтому для нас ценно, что мы смогли показать впервые наш фильм публике на такой площадке".

Артем Васильев, продюсер: "Дело" - особенный для нас проект и с точки зрения производства, и с точки зрения истории его создания, поэтому особенно приятно быть с этим фильмом в программе Каннского кинофестиваля. Мы рады, что первый публичный показ состоялся именно здесь".

Георгий Шабанов, продюсер: "После Каннского фестиваля фильм выйдет в широкий прокат в России. Мы рады показать его российскому зрителю на большом экране. "Дело" важно смотреть вдумчиво, разглядывая детали и прекрасную игру актеров...".

Подробнее о фильме, главную роль в котором исполнил грузинский актер Мераб Нинидзе, в котором также сыграли Анна Михалкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Бортич и Анастасия Талызина, читайте в "РГ".