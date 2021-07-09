В Кремле считают необходимыми переговоры с талибами

Владимир Путин знает о визите в Россию делегации талибов, эти контакты необходимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили про приезд делегации талибов, движения, которое в РФ признано террористической организацией, и переговоры с ними. "Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы", - ответил Песков. - Безусловно, Владимир Путин в курсе".

Решением Верховного суда РФ движение "Талибан" признано террористической организацией и его деятельность в России запрещена.