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09.07.2021 12:58
Рубрика: Власть

В Кремле считают необходимыми переговоры с талибами

Текст: Кира Латухина
Владимир Путин знает о визите в Россию делегации талибов, эти контакты необходимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили про приезд делегации талибов, движения, которое в РФ признано террористической организацией, и переговоры с ними. "Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы", - ответил Песков. - Безусловно, Владимир Путин в курсе".

Решением Верховного суда РФ движение "Талибан" признано террористической организацией и его деятельность в России запрещена.

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