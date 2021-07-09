В МИД РФ ответили послу США о персонале дипмиссии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией прокомментировала слова посла США в РФ Джона Салливана о сокращении численности кадрового состава американского посольства в России.

Ранее Салливан заявил, что после 1 августа в дипмиссии США в РФ останется работать 120 человек. По его словам, за последние 5 лет штат американского посольства сократится в десять раз - в 2016 году там работали около 1200 человек.

"А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания американского дипломата об остающихся в России 120 сотрудниках посольства США.

В ответ подписчики канала поинтересовались, чем именно раньше занимались в нашей стране больше тысячи американских госслужащих и предложили еще больше урезать штат дипмиссии США в России.