В МИД РФ пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе

Российская 201-я военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации на афганской границе. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит ТАСС, Москва отмечает резкое нарастание напряженности на границе Таджикистана и Афганистана. В России считают, что противостоящим сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопуска провокаций на границе Таджикистана, страны-члена ОДКБ, и Афганистана.

Захарова также добавила, что в настоящее время боевики движения "Талибан" (запрещено в России) контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.