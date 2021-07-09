В Новой Зеландии 11 человек пострадали при падении на дом воздушного шара

В Новой Зеландии не менее 11 человек получили травмы при падении воздушного шара на дом. По данным местной газеты NZ Herald, шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун на Южном острове.

Издание уточняет, что два человека получили серьезные телесные повреждения. Для их госпитализации понадобились вертолеты, пишет РИА Новости.

У одного раненого медики зафиксировали травмы средней тяжести. Еще восемь человек получили легкие ранения. Все они были доставлены в больницу. Подробности ЧП не сообщаются.