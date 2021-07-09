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09.07.2021 05:25
Рубрика: В мире

В Новой Зеландии 11 человек пострадали при падении на дом воздушного шара

В Новой Зеландии не менее 11 человек получили травмы при падении воздушного шара на дом. По данным местной газеты NZ Herald, шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун на Южном острове.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Издание уточняет, что два человека получили серьезные телесные повреждения. Для их госпитализации понадобились вертолеты, пишет РИА Новости.

У одного раненого медики зафиксировали травмы средней тяжести. Еще восемь человек получили легкие ранения. Все они были доставлены в больницу. Подробности ЧП не сообщаются.

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