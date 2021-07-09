Новости

В Рослесинфорге заявили, что кризис исчезновения лесов в стране миновал 07:47
На торгах в Гонконге впервые можно приобрести бриллиант за криптовалюту 07:35
Коронавирус нашел способ обходить антитела 06:58
МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание 06:38
Отставные военные Колумбии могут быть причастны к убийству президента Гаити 06:35
В Новой Зеландии 11 человек пострадали при падении на дом воздушного шара 05:25
В Забайкалье ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19 05:14
Ученые рассказали о влиянии газированных напитков на печень 04:58
Гребень амурского паводка дошел до Хабаровска 04:42
На Камчатке возобновились поиски на месте авиакатастрофы 04:37
В Швеции девять человек погибли при крушении самолета 04:07
Пушков заявил о заблуждении Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана 03:44
Консул: В обсерваторах на Кубе находится 21 российский турист 03:20
Отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек 02:52
До 64 увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде 02:09
Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением 02:08
Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха 01:46
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО 01:18
Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ России 00:44
ВОЗ отказалась называть АТ.1 российским штаммом коронавируса 00:34
Несколько человек погибли в результате крушения самолета в Швеции 08.07.2021
Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана 08.07.2021
КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов" 08.07.2021
Жандармы в Италии переоделись в священников для ареста мошенников 08.07.2021
Минобороны: Более 7,5 тысячи военных прошли ревакцинацию от COVID-19 08.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 07:47
Рубрика: Экономика

В Рослесинфорге заявили, что кризис исчезновения лесов в стране миновал

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2010 года площадь российских лесов увеличилась на 4,3 миллиона гектаров, сообщили в Рослесинфорге. В ведомстве подчеркнули, что прирост равен площади Дании, пишет ТАСС. Причем больше всего леса разрослись в Омской области - на два миллиона гектаров.

В России установили единые термины для лесной отрасли

По данным Рослесинфорга, актуальная площадь лесов, включая леса на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий и населенных пунктов, сегодня составляет 1 187,6 млн гектаров. В среднем на каждого россиянина приходится 5,1 лесного гектара.

Появлению новых лесов способствуют снижение темпов их вырубки, а также обязательное правило для всех лесопользователей о восполнении деревьев.

Помимо этого Рослесинфорг планирует до конца года высадить восемь миллионов новых деревьев в трех регионах России: в Коми, на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках компенсационного лесовосстановления по новым правилам, которые предусмотрены новым законом, подписанным второго июля. В нем прописан отказ от "территориального" принципа проведения работ по компенсационному лесовосстановлению. Так, если в регионе вырубили деревья или есть вредный завод, а места под новый лес нет, место посадки может быть перенесено на территорию другого региона, где такие площади есть. Добавляются агроуходы в течение трех лет после посадки, что повысит приживаемость и сохранность лесных культур, отмечают в ведомстве.

Также законом увеличены сроки обязательств по высадке леса с года до трех лет. То есть посадить новый лес можно в течение трех лет после того, как была проведена вырубка или перевод земель. Эти дополнения лесного законодательства позволят увеличить фактическую площадь восстановления лесов на 90 тысяч гектаров в год, считают в Рослесинфорге.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Природа

Главное сегодня

Минэкономразвития повысило прогноз по ВВП, ценам на нефть и зарплатам
МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос