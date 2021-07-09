В Рослесинфорге заявили, что кризис исчезновения лесов в стране миновал

С 2010 года площадь российских лесов увеличилась на 4,3 миллиона гектаров, сообщили в Рослесинфорге. В ведомстве подчеркнули, что прирост равен площади Дании, пишет ТАСС. Причем больше всего леса разрослись в Омской области - на два миллиона гектаров.

По данным Рослесинфорга, актуальная площадь лесов, включая леса на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий и населенных пунктов, сегодня составляет 1 187,6 млн гектаров. В среднем на каждого россиянина приходится 5,1 лесного гектара.

Появлению новых лесов способствуют снижение темпов их вырубки, а также обязательное правило для всех лесопользователей о восполнении деревьев.

Помимо этого Рослесинфорг планирует до конца года высадить восемь миллионов новых деревьев в трех регионах России: в Коми, на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках компенсационного лесовосстановления по новым правилам, которые предусмотрены новым законом, подписанным второго июля. В нем прописан отказ от "территориального" принципа проведения работ по компенсационному лесовосстановлению. Так, если в регионе вырубили деревья или есть вредный завод, а места под новый лес нет, место посадки может быть перенесено на территорию другого региона, где такие площади есть. Добавляются агроуходы в течение трех лет после посадки, что повысит приживаемость и сохранность лесных культур, отмечают в ведомстве.

Также законом увеличены сроки обязательств по высадке леса с года до трех лет. То есть посадить новый лес можно в течение трех лет после того, как была проведена вырубка или перевод земель. Эти дополнения лесного законодательства позволят увеличить фактическую площадь восстановления лесов на 90 тысяч гектаров в год, считают в Рослесинфорге.