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09.07.2021 09:02
Рубрика: Экономика

В России за неделю выросли цены на бензин

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек и составили 48,17 рубля за литр, следует из материалов Росстата. Отмечается, что бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек - до 45,4 рубля за литр, Аи-95 вырос в цене на 8 копеек - до 49,11 рубля за литр, а стоимость бензина с октановым числом 98 возросла на 18 копеек - до 56,05 рубля за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 копеек - до 50,01 рубля за литр.

Фото: iStock
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При этом рост цен на бензин зафиксирован в 67 регионах. В Москве и Санкт-Петербурге топливо подорожало на 0,2%. В столице стоимость АИ-92 сегодня варьируется от 44,50 до 45,88 рубля, АИ-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, АИ-98 - от 49,99 до 58,79 рубля за литр, пишет ТАСС.

Больше всего бензин подорожал в Ханты-Мансийске, где его стоимость увеличилась на 0,8%.

Объем производства бензина в России за неделю снизился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 745,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 1,7% и составило 1 млн 492,2 тысяч тонн.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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