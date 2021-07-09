В Ростуризме объявили о запуске программы льготного кредитования отельеров

Отельеры до 2024 года получат льготных кредитов на 200 млрд рублей, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, ведомство запускает программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. Как отмечается на сайте Ростуризма, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей. Она подчеркнула, что с сегодняшнего дня Ростуризм начинает прием заявок от банков, которые планируют участие в программе льготного кредитования.

"Новая мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или реконструировать отели категории не менее "три звезды", а также санатории. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке от 3 до 5 процентов годовых", - пояснила Догузова.

Получить заем можно будет только под готовые проекты, которые прошли кредитный комитет в банке. Окончательное решение примет Ростуризм совместно с Правительственной комиссией по туризму.

В Ростуризме считают, чем больше будет качественных отелей, тем выше будет конкуренция - а это напрямую влияет на соотношение цены и качества отдыха.

"Сегодня внутри страны туристам не хватает качественных современных отелей. И механизм льготного кредитования как раз одна из ключевых мер для того, чтобы туристическая инфраструктура активнее развивалась", - подчеркнула Догузова.