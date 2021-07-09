В США к пяти годам тюрьмы приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа

Новости

Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 20:09
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 19:49
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 19:48
Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку 19:47
NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк 19:40
В Коми продлили ограничения из-за COVID-19 19:38
На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу" 19:18
В Петербурге заработала карта для поиска талонов на вакцинацию 19:10
В Саратовской области нашли пакет с новорожденным мальчиком 19:03
В полиции объяснили ограничение движения на Патриарших прудах в Москве 18:49
В Челябинской области из-за лесного пожара загорелся второй поселок 18:47
Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро 18:33
"Яндекс" отказался от покупки онлайн-магазина KupiVIP 18:22
Роспатент разъяснил порядок употребления терминов "коньяк" и "шампанское" 18:09
На 51-м году жизни умер телеведущий Алексей Каминанте 18:03
Жителей Подмосковья предупредили о встрече с пьяными пчелами 17:54
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной 17:42
Следствие просит отправить в СИЗО главу полиции Егорьевска 17:37
В Петербурге завели уголовное дело за незаконную перепланировку в квартире 17:35
В МИД РФ ответили послу США о персонале дипмиссии 17:30
Ученый назвал один из основных симптомов дельта-штамма COVID-19 17:25
Зеленский назначил украинского телеведущего своим пресс-секретарем 17:06
В Петербурге обесценились комнаты в коммуналках 17:04
В Германии представили аналог "Буханки", только гораздо круче 17:01
Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов о продаже сертификатов о вакцинации 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 20:09
Рубрика: В мире

В США к пяти годам тюрьмы приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа

Текст: Андрей Васильев
Гражданин России Леонид Тейф, с 2010 по 2012 год занимавший должность заместителя директора "Военторга", был приговорен в США к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании 150 миллионов долларов, налоговых преступлениях и нарушениях визового законодательства. Его жена, 43-летняя Татьяна Тейф, признала себя виновной в даче ложных показаний по иммиграционному делу американской Фемиде. О том, был ли вынесен ей приговор, не сообщается.

Тейф, который раньше проживал в американском городке Роли, в марте признал себя виновным во взяточничестве и других обвинениях, передал телеканал ABC. Федеральная прокуратура сообщила, что 59-летний Тейф получил более 150 миллионов долларов в виде откатов от подрядчиков, стремящихся к сделкам с российскими военными. В обвинительном заключении утверждалось, что Тейф использовал свое положение руководителя военного поставщика для получения откатов.

Минторг США добавил в черный список свыше 30 иностранных компаний

Прокуратура также сообщила, что Тейф помешал правительственному расследованию России, подкупив следователей. В рамках сделки о признании вины федералы сняли обвинение в убийстве по найму. Тейф признал себя виновным в даче взятки американскому государственному служащему, мошенничестве с визой и ложных показаниях в налоговой декларации. Тейфа ранее обвинили в попытке убить сына своей экономки, потому что он подозревал, что у его жены роман с ним. Супруги согласились с конфискацией их активов на общую сумму 5,9 миллиона долларов. Сам Тейф также согласился на судебную депортацию по окончании срока его приговора.

В мире США

Главное сегодня

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян
На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
В Кремле считают необходимыми переговоры с талибами
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19