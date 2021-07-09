В США к пяти годам тюрьмы приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа

Гражданин России Леонид Тейф, с 2010 по 2012 год занимавший должность заместителя директора "Военторга", был приговорен в США к пяти годам тюремного заключения по обвинению в отмывании 150 миллионов долларов, налоговых преступлениях и нарушениях визового законодательства. Его жена, 43-летняя Татьяна Тейф, признала себя виновной в даче ложных показаний по иммиграционному делу американской Фемиде. О том, был ли вынесен ей приговор, не сообщается.

Тейф, который раньше проживал в американском городке Роли, в марте признал себя виновным во взяточничестве и других обвинениях, передал телеканал ABC. Федеральная прокуратура сообщила, что 59-летний Тейф получил более 150 миллионов долларов в виде откатов от подрядчиков, стремящихся к сделкам с российскими военными. В обвинительном заключении утверждалось, что Тейф использовал свое положение руководителя военного поставщика для получения откатов.

Прокуратура также сообщила, что Тейф помешал правительственному расследованию России, подкупив следователей. В рамках сделки о признании вины федералы сняли обвинение в убийстве по найму. Тейф признал себя виновным в даче взятки американскому государственному служащему, мошенничестве с визой и ложных показаниях в налоговой декларации. Тейфа ранее обвинили в попытке убить сына своей экономки, потому что он подозревал, что у его жены роман с ним. Супруги согласились с конфискацией их активов на общую сумму 5,9 миллиона долларов. Сам Тейф также согласился на судебную депортацию по окончании срока его приговора.