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09.07.2021 22:10
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 88 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте 34 710 человек.

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Кроме того, более 119,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 465 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Десять лечатся у гражданских медиков. Еще 429 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У двенадцати инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся восемь военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 90 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 228 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,1 тысячи человек, 367 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Valda Kalnina/EPA
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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 25,6 тысячи пациентов, более 8 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек.

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