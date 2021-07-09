Верховный суд России запретил делить при разводе самовольные постройки

Верховный суд России сделал принципиально важное разъяснение: при разводе супругов самовольные постройки не делятся. Если де-юре этих объектов не существует, то и выделить в них чью-то долю невозможно.

Подобное разъяснение включено в обзор судебной практики Верховного суда России. Поводом стал судебный спор в Армавире Краснодарского края. Бывшая жена подала иск, требуя закрепить за ней половину дома на земельном участке. Это было нежилое строение, в котором муж - теперь уже бывший - устроил автомастерскую.

Между тем, как выяснилось в суде, само здание построено незаконно. Официально участок предназначен для садоводства. Мужчина запрашивал в местной администрации разрешение заниматься авторемонтом на своей земле, но ему было отказано. Таким образом, юридически мастерской не существует. А раз так, то им делить нечего.

"Исходя из того, что возведенное Г.Н. нежилое строение является самовольной постройкой, оно не может быть объектом гражданских правоотношений и в данном случае не могло быть включено в состав совместно нажитого имущества, подлежащего разделу между супругами", - пояснил Верховный суд России.

Само решение по делу состоялось еще в прошлом году. Но сейчас Верховный суд России специально включил данный пример в свой обзор судебной практики, чтобы на него ориентировались нижестоящие инстанции. Что же касается судьбы самовольной постройки, то у мужчины и женщины есть два пути: либо попытаться узаконить, либо рано или поздно придется снести. Разделить же ее можно будет лишь в том случае, если удастся ее законно оформить.