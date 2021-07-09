Власти Шри-Ланки отменили карантин для вакцинированных "Спутником V"

Туристам, которые привились вакциной "Спутник V", не нужно будет проходить 14-дневный карантин по прибытии на Шри-Ланку. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал Colombo Page.

В первый и на 7-й день пребывания в стране туристам понадобится сделать ПЦР-тест. Исключение делается только для детей в возрасте до 2-х лет. При этом вакцинированным туристам так же, как и людям, не сделавшим прививку, придется размещаться в отелях уровня безопасности 1. Они закрыты для местных жителей за исключением персонала. В случае отрицательного ПЦР-теста турист сможет поменять отель.

Условия для невакцинированных гостей останутся прежними. Им по прибытии на Шри-Ланку предстоит провести на карантине две недели.