ВОЗ отказалась называть АТ.1 российским штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что включенный в список для дальнейшего мониторинга штамм коронавируса АТ.1, который выявили в России, нельзя называть российским.

"Мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", - приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

ВОЗ занимается отслеживанием появления новых штаммов с первой вспышки COVID-19 в январе 2020 года. "В общении со странами и общественностью мы подчеркиваем важность ограничения передачи вируса, чтобы ограничить появление вариантов, вызывающих обеспокоенность", - добавили в организации.

На данный момент АТ.1 входит в список штаммов, которые вызывают озабоченность. В нем 15 вариантов коронавируса, в том числе обнаруженные в разное время в Бразилии, Великобритании, Индонезии, США, на Филиппинах и в других странах.