Врач рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

Вакцинация от COVID-19 носит добровольный характер, но в некоторых случаях прививку от коронавирусной инфекции делать нельзя по медицинским показателям. Подобную справку могут выдать лечащие врачи или участковые терапевты в поликлиниках.

Как сообщила aif.ru главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина, абсолютных противопоказаний к прививке от COVID-19 немного. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция, прием препаратов и лечение, воздействующее на иммунитет.

- Есть ситуации, когда можно получить временный медицинский отвод. В случае обострения хронических заболеваний или ОРВИ с температурой это обычно 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. В случае острых инфекционных заболеваний ЖКТ вакцинацию разрешается проводить после нормализации температуры, - уточнила врач.

В любом случае перед вакцинацией пациента осматривает терапевт, который может проконсультировать прививаемого.