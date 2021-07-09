Врачи объяснили побочную реакцию вакцины Pfizer у женщин

Увеличение груди у женщин после вакцинации препаратом Pfizer от COVID-19 может быть связано с увеличением лимфатических узлов после прививки. Об этом заявил медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен.

"Если лимфатические узлы у вас опухли и не уменьшаются долгое время или если вы заметили уплотнение в груди, разумеется, надо обратиться к врачу и пройти обследование", - заявил эксперт в комментарии телеканалу NRK, отметив, что подобные случаи фиксировались в США.

В свою очередь главный врач центра диагностики груди при больнице Нордланд Генрих Бакманн отметил, что этот эффект краткосрочный. По его словам, таким образом организм реагирует на воспаления или инфекции.

В норвежском представительстве Pfizer отметили, что ранее не фиксировали подобных реакций. При этом создатели вакцины не исключили возможность таких случаев.