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09.07.2021 14:30
Рубрика: Экономика

Выпуск "Иволги" обеспечил заказами производителей комплектующих почти на 17 млрд рублей

Текст: Валерий Львов
Несмотря на пандемию компания "Трансмашхолдинг" продолжает выполнять долгосрочные контракты, поставляя подвижной состав для рельсового транспорта заказчикам из России и других стран. Входящие в структуру холдинга предприятия, в свою очередь, обеспечивают заказами российские компании, выпускающие комплектующие. Так, например, Тверской вагоностроительный завод в 2020 году закупил комплектующие для производства электропоезда "Иволга" у отечественных производителей почти на 17 млрд рублей.
Фото: АО "Трансмашхолдинг" Фото: АО "Трансмашхолдинг"
Фото: АО "Трансмашхолдинг"

Электропоезда "Иволга" поставляли в рамках долгосрочного контракта с заказчиком - АО "Центральная ППК", эксплуатирующего состав на Московских центральных диаметрах (МЦД). 90% комплектующих в электропоезде - отечественного производства. Их поставили 255 крупных и средних поставщиков с общей суммой поставки 16,8 млрд рублей.

"Несмотря на непростую эпидемическую обстановку заводы холдинга обеспечили предприятия-партнеры заказами и при необходимости помогают им совершенствовать технологии, чтобы комплектующие отвечали высоким требованиям заказчиков нашей продукции. Это позволяет поддерживать, в том числе, малый и средний бизнес", - отметил заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Трансмашхолдинг" Андрей Шереметьев.

Поскольку предприятия "Трансмашхолдинга" (ТМХ) вошли в список системообразующих для экономик регионов присутствия, работа в них, несмотря на пандемию, шла в штатном режиме. В компании был создан и продолжает действовать специальный оперативный штаб, позволяющий мониторить ситуацию с коронавирусом и следить за выполнением мер эпидемиологической безопасности. В первую очередь, это ежедневная многоразовая дезинфекция, а также соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток. В этом году сотрудники компании также вакцинируются против коронавируса. Так, работники Тверского вагоностроительного завода прививаются в здравпунктах предприятия.

Эти меры позволили ТМХ выполнять имеющиеся контракты и обеспечивать работой компании партнеров. В общей сложности холдинг сотрудничает почти с двумя тысячами малых и 540 средними предприятиями, на которых трудятся более 100 тысяч человек. Также компания закупает продукцию более, чем у 3,7 тысячи микропредприятий. В то же время в компании не прерывалась работа над созданием нового подвижного состава.

Так, в начале июля ТМХ представил пассажирам новую модификацию электропоезда - "Иволга 3.0". Головной вагон нового состава был выставлен около Ярославского вокзала в рамках проведения MOSCOW URBAN FORUM 2021.

"Иволга 3.0" создана на уровне лучших мировых образцов техники. Использование в конструкции электропоезда самых современных технических решений обеспечивает плавный ход, низкий уровень шума, быстрый разгон и торможение состава (позволяющие сократить время прохождения маршрута). "Иволга 3.0" может ехать со скорость до 160 км/ч, она более вместительная и комфортная. А поскольку "Иволга" изначально создавалась как многофункциональная платформа, в ней может меняться как количество вагонов, так и интерьер, чтобы отвечать требованиям заказчика. Так, поезд можно модифицировать для города, пригорода и для межрегиональных перевозок.

Предыдущие модификации поезда хорошо известны жителям Москвы и Подмосковья, поскольку работают на линиях МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Диаметры встроены в систему столичного транспорта. На них можно бесплатно пересаживаться со станций метро и Московского центрального кольца.

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

"Иволга" - электропоезд для города и ближнего пригорода, он имеет возможности для адаптации к разным условиям эксплуатации. Кроме того, ТМХ одним из первых начал ставить устройства обеззараживания воздуха, что важно в сегодняшних условиях. А опыт эксплуатации на МЦД делает этот проект конкурентным по сравнению с ведущими мировыми производителями", - отметил генеральный директор института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

"Иволгу" специально создавали в России и для России для работы в условиях пригородно-городского движения. Она хорошо приспособлена как для длительной поездки, так и для краткого путешествия - всего на несколько станций. Широкие двери и отсутствие тамбуров позволяют быстрее входить в поезд. При этом через все 11 вагонов "Иволги" можно беспрепятственно пройти - межвагонные переходы широкие и хорошо освещенные. Поручни на разных уровнях позволяют комфортно ехать даже стоя.

"Иволга" также адаптирована к нуждам разных пассажиров. Активные путешественники найдут место для крепления велосипеда, а родители с детьми - для детских колясок. В туалетной комнате есть пеленальный столик. А сама она - просторная, можно заехать и в инвалидном кресле. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные аппарели. Все надписи продублированы шрифтом Брайля.

Особое внимание создатели поезда уделили и безопасности. Каждый вагон оборудован двумя установками обеззараживания воздуха, которые делают бактерии и вирусы неопасными для человека. А краны, подача мыла и сушилка сделаны бесконтактными. Оставаться на связи пассажирам помогают бесплатный Wi-Fi и USB-розетки.

Экономика Транспорт

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