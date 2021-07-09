Вышел трейлер "Северных вод" с Колином Фарреллом

Мини-сериал "Северные воды" с Колином Фарреллом в главной роли обзавелся трейлером.

Сюжет произведения основан на событиях одноименного романа Иэна МакГуайра. Режиссером и сценаристом грядущей премьеры стал Эндрю Хей ("Положитесь на Пита", "45 лет").

Колин Фаррелл сыграет убийцу Генри Дракса, который нанимается на китобойное судно "Доброволец", отправляющееся в воды Антарктики. На борту он знакомится с вновь прибывшим - бывшим военврачом Патриком Саммером. Борьба за свое место в жизни, которая не вполне удалась членам экипажа на суше, продолжается и на море, только уже на новом витке, превращаясь в схватку не на жизнь, а на смерть.

Съемки многосерийной драмы частично проходили к северу от Шпицбергена в условиях экстремально низких температур. Помимо Колина Фаррелла зрители увидят Стивена Грэма, Джонатана Ариса, Джека О'Коннелла, Гари Ламонта, Питера Муллана и других. Мини-сериал создан компанией See-Saw Films для BBC. Премьера состоится на AMC+ 15 июля 2021 года.