Заболевший COVID актер Александр Дьяченко рассказал о своем состоянии

Госпитализированный в конце прошлого месяца с коронавирусом актер Александр Дьяченко рассказал в Instagram о своем состоянии.

Он начал со слов: "Обещал себе, что не буду публиковать сводок о своем "бесценном" самочувствии" - так как "не хочется отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи". Но в какой-то момент артист понял: подписчиков необходимо держать в курсе. Хотя людям и "необходимо здоровье, чтобы жить в радости и не думать о болезных с их болячками".

По словам Александра, он держится, хотя вирус все еще в нем. "Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но "держусь". Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими", - пишет артист.

Он также публикует фото капельницы и поясняет, что "так выглядел сегодняшний завтрак уже не тяжелого ковидника. И это только завтрак. Но уже пошла минималочка".

Александр благодарит поклонников за отклик и призывает: "Давайте все и всегда будем держаться!"

Дьяченко родился 12 июня 1965 года в Ленинграде. В 1993-м переехал в США, где получил актерское образование.

Среди актерских работ - близнецы Громовы во втором "Брате", "Звезда", "Волкодав из рода Серых псов", "Мажор", "МакМафия", роль президента России Закарина в боевике с Олдманом и Батлером "Хантер Киллер".