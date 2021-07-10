150 лет назад родился Марсель Пруст

Новости

Патриарх попросил поддержать запрет суррогатного материнства иностранцам 11:10
В Болгарии арестованы почти 1000 человек по обвинению в подкупе избирателей 10:59
Кейн: Победа сборной Англии на Евро станет невероятным достижением 10:56
Эксперт рассказал, что делать при отказе продавца принять оплату по карте 10:40
В Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью из-за пожаров 10:36
Минюст США не видит оснований для восстановления Трампа в должности 09:45
Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане 09:44
В турецком городе Анталья открылась выставка российских художников 09:22
Эксперт рассказал, как избежать задолженности по ипотеке 09:16
Советник президента Афганистана сообщил о россиянах в тюрьмах страны 08:44
На Украине предрекли сокращение населения из-за "зернового проклятия" 08:20
Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру 08:02
"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе 08:02
Назван самый неожиданный напиток для похудения 07:54
В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения 07:53
Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды 07:15
В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска 06:54
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов 06:48
СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 10:51
Рубрика: Культура

150 лет назад родился Марсель Пруст

Текст: Павел Басинский
Десятого июля 1871 года родился Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст - главная фигура европейского литературного модернизма, автор семитомной эпопеи "В поисках утраченного времени".
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Он родился в пригороде Парижа в состоятельной семье. Отец - врач-эпидемиолог, профессор, советник французского правительства по борьбе с эпидемиями. Мать - дочь еврейского банкира.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Литературная премия "Ясная Поляна" объявила длинный список

Он рос болезненным ребенком. В возрасте 9 лет у него обнаружилась астма, которая мучила его всю жизнь, наложив отпечаток на характер: Марсель Пруст был замкнутым человеком.

Учился Пруст в одном из старейших французских лицеев - Кондорсе. Увлекался литературой и философией. Чтение книг заменяло ему все другие развлечения: шумные игры и компании сверстников. Но во время учебы на юридическом факультете Сорбонны его часто можно было застать в модных салонах Парижа, где собирался цвет знатных людей и интеллигенции того времени.

В одном из салонов он познакомился с писателем Анатолем Франсом, ставшим его "крестным отцом" в литературе, вдохновив его писать и оценив его талант, который не признавали другие, считавшие Пруста обычным литературным дилетантом.

В 1896 году Франс помог Марселю издать первый сборник рассказов "Развлечения и деньки", написав к нему предисловие. Сборник был холодно встречен критикой. Известный поэт и романист Жан Лоррен написал на него разгромную рецензию. Оскорбленный Пруст вызвал обидчика на дуэль (до этого на дуэль Лоррена хотел вызвать Гюи де Мопассан), которая, к счастью, закончилась ничем.

Огромная слава чуть ли не главного романиста Европы пришла к Прусту посмертно. Тем большее уважение вызывает его писательское упорство. С 1909 по 1922 год им была создана эпопея из семи романов: "По направлению к Свану", "Под сенью девушек в цвету", "У Германтов", "Содом и Гоморра", "Пленница", "Беглянка" и "Обретенное время", - которая считается образцом литературного модернизма. Хотя, в сущности, "серийность" в написании романов - это общая французская традиция, которая отличала таких корифеев французской литературы, как Золя и Бальзак. С другой стороны, одним из своих литературных учителей Марсель Пруст считал Льва Толстого, который, по мнению Владимира Набокова, предвосхитил манеру Пруста уже в первом своем романе - "Война и мир".

В своей лекции о Прусте Набоков говорил:

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Новые книги напомнили о друзьях прошедших лет

"Был, правда, предшественник и у Пруста. Во второй главе третьей части второго тома "Войны и мира" Толстого князь Андрей ночует в имении у знакомого, графа Ростова. Ему не спится. "Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны... Далее за черными деревами была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе".

В этом описании, считал Набоков, уже предугадана будущая манера Марселя Пруста: "Тесная связь видимого и слышимого, отблесков и отголосков, зрения и слуха".

Последние три из семи романов Пруста вышли уже посмертно и были отредактированы его братом. А первый незаверенный цикл романов отказались печатать все крупные французские издатели. Только один издатель Бернар Грассе согласился выпустить его в свет за счет автора, при этом заставив внести серьезные сокращения. Издание не имело успеха у критики и не вызвало восторгов у читателей. Пруста так и считали "дилетантом". И лишь после его смерти его прозой были очарованы мировые классики - Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Владимир Набоков и другие. Пруст оказал несомненное влияние на прозу Бориса Пастернака, который говорил о нем, как "совершенном открытии" для себя и даже боялся его перечитывать: "Боюсь читать (так близко!) и захлопнул на пятой странице".

Но в целом читатели Пруста, как во всем мире, так и в России, делятся на две категории: тех, кто восхищен его неторопливой, описательной манерой, перенасыщенной деталями, метафорами и персонажами (около 2000 действующих лиц!), и тех, кто считает его прозу скучной и нечитабельной. Среди писателей, отрицавших талант Пруста, такие корифеи, как Ивлин Во, Джеймс Джойс, Максим Горький, Кадзуо Исигуро и другие. Горький писал о нем: "Нестерпимо болтливый Марсель Пруст".

В России Пруста начали переводить в 30-е годы. Но лучшие переводы его романов сделал Николай Любимов (первые шесть томов). Первый роман Пруста "По направлению к Свану" в его переводе вышел в 1973 году и стал своего рода глотком воздуха литературной свободы в условиях тотальной цензуры. Поэтому трудно сказать, кто искренне восхищался манерой Пруста и для кого восхищение было следствием обычной моды.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
ВЦИОМ: Чаще всего россияне читают литературу по медицине и астрономии

Личная жизнь Пруста крайне бедна событиями. Его нетрадиционная сексуальная ориентация не сильно ее разнообразит. Но его влияние на литературу ХХ века трудно переоценить. Безусловно Пруст вместе с Джойсом - главные фигуры литературного модерна и в то же время - два выдающихся примера писателей, вокруг которых существует так называемый "заговор эстетов". Известная шутка об ирландце Джойсе: "В доме каждого уважающего себя ирландца должны быть две книги, которые он никогда не прочитает: Библия и "Улисс" Джойса"".

Еще Пруст знаменит тем, что ввел в мировую моду "опросники", на которые сам отвечал несколько раз на протяжении всей жизни. Эти "опросники" очень популярны среди телеведущих всего мира. Они так и называются "опросники Пруста". В частности, этим приемом пользуется известный российский телеведущий Владимир Познер. В конце своей еженедельной программы "Познер" он задает гостям "главные" вопросы. 19 июля 2010 года, завершая программу, он сам ответил на некоторые вопросы из "опросника Пруста". На последний традиционный вопрос "Представ перед Богом, что вы ему скажете?" - он сказал: "Как тебе не стыдно?"

Культура Литература Литература с Павлом Басинским

Главное сегодня

Российская вакцина против коронавируса "КовиВак" появилась в Москве
Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Вышла самая подробная и небесспорная биография Джона Леннона
Как проходят съемки картины о Нюрнбергском процессе