Новости

Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 09.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 09.07.2021
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 09.07.2021
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 09.07.2021
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 09.07.2021
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 09.07.2021
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 09.07.2021
Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР 09.07.2021
Власти Армении продлили карантин до 20 декабря 09.07.2021
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер" 09.07.2021
Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 09.07.2021
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 09.07.2021
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 09.07.2021
Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку 09.07.2021
NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк 09.07.2021
В Коми продлили ограничения из-за COVID-19 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 00:46
Рубрика: Экономика

Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", - приводит ТАСС сообщение агентства.

Фото: Архив пресс-службы минпромторга
Мантуров назвал основные драйверы восстановления российской экономики

Среди негативных факторов аналитики указали геополитический риск, низкий потенциальный рост ВВП и высокую сырьевую зависимость.

Оценку Fitch в российском Минфине восприняли позитивно. "Сбалансированное бюджетное планирование позволяет экономике РФ успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки", - отметил министр Антон Силуанов.

Он в очередной раз отметил консенсус во мнении агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой последствий "коронакризиса".

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
СБ ООН впервые одобрил совместную резолюцию России и США
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос