Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

"Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", - приводит ТАСС сообщение агентства.

Среди негативных факторов аналитики указали геополитический риск, низкий потенциальный рост ВВП и высокую сырьевую зависимость.

Оценку Fitch в российском Минфине восприняли позитивно. "Сбалансированное бюджетное планирование позволяет экономике РФ успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки", - отметил министр Антон Силуанов.

Он в очередной раз отметил консенсус во мнении агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой последствий "коронакризиса".