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10.07.2021 00:07
Рубрика: В мире

Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Mike Segar Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на подавление крупных технологических компаний и поощрение конкуренции. Этот шаг указывает на стремление Байдена к более жесткому контролю над крупными технологическими корпорациями, которых американская администрация обвиняет в "подрыве конкуренции". "Капитализм без конкуренции - это не капитализм. Это эксплуатация", - сказал Байден на церемонии подписания указа в пятницу.

Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP
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В указе содержатся 72 действия и рекомендации, которые должны будут реализовать десять федеральных агентств, сообщает ВВС. В Белом доме исходят из того, что крупные технологические компании собирают слишком много личной информации, скупают потенциальных конкурентов и несправедливо конкурируют с малым бизнесом. В документе содержится несколько ключевых рекомендаций: более тщательная проверка слияний в технологическом секторе, разрешение для Федеральной торговой комиссии (FTC) устанавливать новые правила сбора данных, введение запрета на недобросовестные методы конкуренции на интернет-рынках.

Администрация Байдена также нацелена на оптимизацию работы других секторов. Указ, в частности, побуждает другие правительственные учреждения принимать меры по усилению конкуренции в сфере здравоохранения, туризма и сельского хозяйства. После полной реализации это позволит, например, продавать слуховые аппараты без рецепта, а также запретить плату за досрочное прекращение действия интернет-контрактов. Указ также призван облегчить потребителям возможность требовать компенсации от авиакомпаний. Однако распоряжение Байдена не означает, что эти рекомендации немедленно вступят в силу. Соответствующие государственные органы могут внести в указ поправки, а компании обжаловать в суде некоторые положения документа.

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