Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности

Президент США Джо Байден во время разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности продолжать общение по вопросам кибербезопасности. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, американский лидер подчеркнул, что "привержен продолжению взаимодействия по вопросу угроз, которые представляют хакеры-вымогатели", - цитирует РИА Новости чиновника.

Напомним, накануне лидеры России и США обсудили вопросы информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Владимир Путин и Джо Байден подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности. Было отмечено, что взаимодействие двух держав в этой сфере должно быть постоянным, профессиональным и неполитизированным, с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными госструктурами, в рамках двусторонних юридических механизмов и с соблюдением положений международного права.