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10.07.2021 05:55
Рубрика: В мире

Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш

Текст: Максим Макарычев
По меньшей мере 52 человека погибли в результате сильного пожара на фабрике по производству соков в Бангладеш.
Фото: REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN Фото: REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN
Фото: REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Пожар начался на первом этаже шестиэтажного завода Hashem Foods в Рупгандже, расположенного к востоку от столицы страны Дакки.

Агентство Bangladesh Sangbad Sangstha сообщило, что присутствие химикатов и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и техническое масло, способствовало стремительному распространению огня.

Многие рабочие попали в ловушку, когда огонь перекинулся на лестницу, а одна из дверей, ведущих с лестницы на крышу, оказалась заперта, пишет Reuters. Спасателям удалось вывести из здания 25 человек. Пожар удалось локализовать только спустя сутки, а родственники пропавших без вести рабочих устроили демонстрации на территории завода и вокруг него, обвиняя руководство фабрики в "вопиющей халатности".

Фото: REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN
В мире Юго-Восточная Азия Бангладеш

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