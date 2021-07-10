Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш

По меньшей мере 52 человека погибли в результате сильного пожара на фабрике по производству соков в Бангладеш.

Пожар начался на первом этаже шестиэтажного завода Hashem Foods в Рупгандже, расположенного к востоку от столицы страны Дакки.

Агентство Bangladesh Sangbad Sangstha сообщило, что присутствие химикатов и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и техническое масло, способствовало стремительному распространению огня.

NEW 🚨 50 people reportedly died in a massive fire in a #Bangladesh food processing factory; several jumped from the upper floors to escape the flames pic.twitter.com/M61Lb5tx4J — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2021

Многие рабочие попали в ловушку, когда огонь перекинулся на лестницу, а одна из дверей, ведущих с лестницы на крышу, оказалась заперта, пишет Reuters. Спасателям удалось вывести из здания 25 человек. Пожар удалось локализовать только спустя сутки, а родственники пропавших без вести рабочих устроили демонстрации на территории завода и вокруг него, обвиняя руководство фабрики в "вопиющей халатности".