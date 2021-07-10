Число военнослужащих с COVID-19 в России выросло до 1500 человек

По данным Минобороны РФ, в Вооруженных силах ревакцинацию уже прошли более 10,8 тысячи человек. Эти сведения в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 88 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 34 787 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля 119,9 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 499 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще 452 человека изолированы на дому.

Сообщается, что семь инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Еще у десяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 94 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 238 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,1 тысячи человек, 364 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 25,6 тысячи пациентов, из которых свыше 8 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.