Диетолог рассказала о пользе сала

Сало может принести пользу для здоровья. При этом специалисты отмечают, что следует соблюдать норму потребления этого продукта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус, сало содержит полезные для организма жиры.

"Если есть сало каждый день по 20-30 граммов максимум, то это покроет потребность в жирах природного происхождения. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты", - отмечает эксперт.

Диетолог подчеркивает, что при недостатке питательных веществ в организме замедляются процессы метаболизма, а это может привести к увеличению масса тела.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.