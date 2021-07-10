Диетолог рассказала о пользе сала

Новости

Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру 08:02
"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе 08:02
Назван самый неожиданный напиток для похудения 07:54
Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды 07:15
В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска 06:54
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов 06:48
СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения 04:47
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 07:11
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о пользе сала

Текст: Михаил Русин

Сало может принести пользу для здоровья. При этом специалисты отмечают, что следует соблюдать норму потребления этого продукта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус, сало содержит полезные для организма жиры.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Назван простой способ вдвое снизить риск инфаркта

"Если есть сало каждый день по 20-30 граммов максимум, то это покроет потребность в жирах природного происхождения. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты", - отмечает эксперт.

Диетолог подчеркивает, что при недостатке питательных веществ в организме замедляются процессы метаболизма, а это может привести к увеличению масса тела.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным