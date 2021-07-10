Эксперт назвал главное отличие штамма "Дельта"

Главное отличие штамма "Дельта" коронавируса в степени его заразности, рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, пишет РИА Новости.

По его словам, если не пользоваться защитной маской, то возможность заражения этим вариантом вируса увеличивается вдвое.

"То есть, у коронавируса репродуктивное число все это время было в среднем около 3, а у варианта "дельта" - около 5. Поэтому он распространяется быстрее", - сказал эксперт

Нетесов пояснил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже несколько десятков лет, а чтобы его измерить, нужно собирать статистику.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что штамм "Дельта" - это индийский вариант коронавируса. Сегодня он циркулирует почти в 100 странах мира и преобладает на территории России. По ее словам, у всех он проявляется по-разному. У каждого третьего вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта.