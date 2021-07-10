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10.07.2021 10:40
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, что делать при отказе продавца принять оплату по карте

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если магазины отказываются принимать оплату по безналичному расчету в ряде случаев можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Об этом рассказал директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, пишет РИА Новости.

Фото: iStock
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Для того, чтобы не принимать карту, у магазинов много уловок, отмечает эксперт. Например, некоторые за оплату безналичными могут установить дополнительную наценку. А Роспотребнадзор как раз контролирует, чтобы цена товара или услуги не зависела от способа оплаты. Если ведомство выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30-50 тысяч рублей.

При этом закон не запрещает предоставлять скидки (не наценки) в зависимости от способа оплаты, к примеру, стимулируя потребителей использовать безналичные расчеты, обратил внимание Шуст. "В принципе закон не запрещает устанавливать скидки и за платеж наличными, но в этом случае бизнес рискует привлечь внимание налоговиков, у которых к нему может возникнуть много вопросов", - говорит он.

Из-за того, что магазинам невыгодно принимать к оплате банковские карты, они также могут сказать покупателю, что терминал сломан или отсутствует. По словам эксперта, от технических проблем никто не застрахован, поэтому бороться с такой хитростью сложно. Однако можно позвонить в банк, который установил терминал в магазине. Его можно определить по логотипу, который должен быть на кассе или самом терминале. "Банкам-эквайерам "спящие" клиенты невыгодны, поэтому они могут предпринять меры воздействия", - подчеркнул Шуст.

Кстати, с 1 июля этого года порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться банковской картой, составляет 20 млн рублей в год. Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины, пояснили в Банке России.

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