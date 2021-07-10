Эксперт рассказал, как избежать задолженности по ипотеке

Чтобы избежать в дальнейшем просроченных платежей по ипотеке, необходимо сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа, а в идеале - в 6-12 платежей. Об этом рассказал директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий, пишет РИА Новости.

"Мы рекомендуем часть средств сохранять в виде "подушки безопасности" на случай ухудшения финансового положения заемщика", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такие сбережения на случай проблем с выплатой ипотечного кредита есть лишь у каждого четвертого заемщика, и в большинстве случаев - эта сумма, которой хватит на два-три ежемесячных платежа. А каждый десятый заемщик даже не планируют откладывать деньги и обзаводиться такой "подушкой безопасности".

При этом тем, кто платит ипотеку в Москве, необходимо отложить минимум 60-120 тысяч рублей, а в идеале 360-720 тысяч рублей, отмечает эксперт. Заемщикам в регионах стоит иметь "про запас" не менее 30-60 тысяч рублей, а лучше -180-360 тысяч рублей. Выводы сделаны на основании того, что в столице средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет 55-60 тысяч рублей, а в регионах - 23-27 тысяч рублей.

По данным "Эксперт РА" в прошлом году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что на 35% больше в количественном и на 51% больше в денежном выражении, чем годом ранее. При этом, общий объем задолженности россиян по ипотеке продолжает расти, в мае этого года он составил рекордные 10,27 триллиона рублей, отмечают в Центральном банке.